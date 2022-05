Feyenoord bevestigt komst van transfervrije Ajacied Danilo

Feyenoord heeft de komst van Danilo bevestigd. De 23-jarige Braziliaanse spits komt transfervrij over van aartsrivaal Ajax en tekent voor vier jaar. Eerder deze week sijpelden er al berichten door over een aanstaande transfer.

Ajax deed eind vorig jaar nog een poging om het aflopende contract van Danilo te verlengen, ook om zich zo te kunnen blijven verzekeren van een transfersom. De Braziliaan ging daar echter niet op in.

Feyenoord hapte daarop toe. "Een behendige, snelle spits zoals Danilo is een welkome toevoeging aan onze selectie", zegt technisch directeur Frank Arnesen.

"Dat hij transfervrij de overstap kan maken naar Feyenoord is ook een prettig gegeven. We hebben er goede hoop op dat Danilo bij ons kan laten zien waar hij goed in is: effectief en dreigend zijn in de zestien en doelpunten maken."