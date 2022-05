Griekse componist Vangelis, onder meer bekend van Chariots of Fire, overleden

De Griekse componist Vangelis is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij verwierf vooral veel bekendheid met zijn soundtracks voor films. In 1982 won Vangelis, die geboren werd als Evángelos Odysséas Papathanassíou, een Oscar voor zijn werk voor de film Chariots of Fire. Ook wie de film nooit gezien heeft, zal de melodie meteen herkennen die klinkt als een groep Britse studenten in de eerste scène blootsvoets hardloopt in de branding. Het nummer bevat de kenmerkende stijl van Vangelis, waarin synthesizers en klassieke instrumenten als piano's of gitaren met elkaar worden gecombineerd. Zeker in die tijd was het ongebruikelijk bij films om grotendeels te vertrouwen op elektronische muziek, in plaats van op grote orkesten. Chariots of Fire:

Vangelis' muzikale stijl paste ook uitstekend bij de dystopische sciencefictionfilm Blade Runner, over een premiejager die in het Los Angeles van 2019 jaagt op androïdes. Hij werd genomineerd voor een Bafta en een Golden Globe. De film betekende voor Rutger Hauer zijn doorbraak in Hollywood. In eerste instantie werd de soundtrack alleen in een orkestrale versie uitgebracht, waarin al het karakter van Vangelis' elektronische soundscape ontbrak. Pas in 1994 volgde een Blade Runner-album van Vangelis, maar grote delen van de muziek uit de film ontbraken of waren nooit in de film te horen geweest. Tears in Rain: