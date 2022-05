AS Roma-Feyenoord een botsing van stijlen? Dat valt volgens Slot alles mee

Slot en zijn spelers zijn uitgeweken naar het Zuid-Portugese Lagos om de hoogoplopende finalekoorts in Rotterdam wat te ontlopen. In alle rust - en een prettig weertje - bereidt de ploeg zich voor op het AS Roma van José Mourinho.

"Eigenlijk duurt een voorbereiding op een finale veertig weken", vertelt Slot over het doel van de Portugese trainingsdagen. "Hier proberen we op detailniveau nog te kijken hoe je kansen creëert tegen Roma. En de training van vandaag ging vooral om het geven van een fysieke prikkel."

Fysieke arbeid werd er ook geleverd door Justin Bijlow en Tyrell Malacia. Eerstgenoemde komt terug van maandenlang blessureleed, maar een basisplek tegen Roma is niet uitgesloten.

"De komende dagen gaat duidelijk worden hoe fit hij is. Hij heeft in ieder geval twee uitstekende trainingsdagen met de groep achter de rug. Normaal gesproken - als hij helemaal fit is - is Bijlow de eerste keus."

Respect voor Mourinho

Slot verwacht volgende week woensdag geen extreem defensieve tegenstander. Sterker nog: hij ziet genoeg overeenkomsten tussen het spel van zijn eigen ploeg en die van Mourinho.