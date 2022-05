Oranje onder 17 op de valreep langs Polen op EK, kwartfinales lonken

Oranje onder 17 heeft zijn tweede overwinning op het EK in Israël geboekt. In een troosteloze ambiance versloeg Nederland de leeftijdsgenoten van Polen dankzij een treffer in de laatste minuut met 2-1. Hierdoor is Oranje dicht bij het behalen van de kwartfinales.

Oranje, dat startte met dezelfde opstelling als afgelopen maandag tegen de Bulgaren, kreeg de bal van de Polen. Dat resulteerde echter niet in een vliegende start, omdat Polen zich ver liet inzakken.

Poolse muur

Oranje was in de eerste helft vooral op zoek naar een opening in de Poolse muur. Het tempo was echter te laag om de tegenstander echt te verontrusten.

Pas na een half uur was Nederland, de regerend Europees kampioen, voor het eerst gevaarlijk. Verdediger Dean Huijsen stuurde met een lange bal Tim van den Heuvel weg, die van dichtbij de lat raakte. Dichter bij een goal kwam de ploeg van bondscoach Mischa Visser in de eerste helft niet.