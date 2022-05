Geduld Jordaanse koning met halfbroer op, prins Hamzah krijgt weer huisarrest

De Jordaanse koning Abdullah zegt dat het niet meer goedkomt met zijn halfbroer prins Hamzah. Hij plaatst hem daarom opnieuw onder huisarrest en beperkt zijn mogelijkheden om met de buitenwereld te communiceren. Daarmee wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de koninklijke vete die al een ruim een jaar in de openbaarheid speelt. Vorig jaar april werd Hamzah ook al onder huisarrest geplaatst. Volgens Abdullah nam zijn halfbroer deel aan een binnen- en buitenlandse samenzwering om hem af te zetten als koning. In een videoboodschap maakte Hamzah destijds zijn huisarrest bekend, en leverde hij meteen flinke kritiek op het leiderschap in Jordanië: "Ik ben niet verantwoordelijk voor de ineenstorting van het bestuur, de corruptie en voor de incompetentie die de afgelopen vijftien tot twintig jaar overheerste in het landsbestuur. En dat is alleen maar erger geworden." Naast Hamzah werden enkele andere hooggeplaatste functionarissen opgepakt, zoals het voormalige hoofd van de hofhouding. Die kreeg vijftien jaar cel, Hamzah ging vrijuit nadat hij trouw had gezworen aan Abdullah.

Wie is prins Hamzah? Hamzah is een zoon van de voormalige koning Hoessein en zijn vierde vrouw koningin Noor. De huidige koning Abdullah is de oudste zoon van Hoessein en volgde zijn vader in 1999 op. Hoessein wilde dat Hamzah zijn oudere halfbroer Abdullah als koning op zou volgen en Hamzah werd kroonprins. Maar in 2004 maakte Abdullah dat besluit echter ongedaan. Als officiële reden gaf hij dat hij Hamzah wilde "bevrijden van de beperkingen die de positie van kroonprins met zich meebrengt, zodat je de vrijheid hebt elke missie uit te voeren die ik je toevertrouw". Later werd Abdullahs eigen zoon kroonprins. Hamzah is populair onder verschillende Jordaanse stammen en leverde regelmatig kritiek op de Jordaanse regering.

De ruzie leek definitief voorbij toen het Jordaanse hof afgelopen maart een brief publiceerde waarin prins Hamzah zijn excuses aanbood en zei zich nooit meer tegen de belangen van de Jordaanse heersers te zullen keren. De maand daarop plaatste Hamzah echter een verklaring op Twitter. In die verklaring zei hij af te willen van zijn koninklijke titel: "Ik ben tot de conclusie gekomen dat mijn persoonlijke overtuigingen en de waarden die mijn vader me heeft bijgebracht niet in lijn zijn met de huidige aanpak, trends en methoden van onze instituties." Die verklaring was voor Abdullah de druppel. Na het aanbieden van zijn excuses in maart zou Hamzah een maand lang geweigerd hebben het paleis uit te komen en pas weer op Twitter iets van zich hebben laten horen. Volgens Abdullah kan een prins zijn titel ook helemaal niet zelf neerleggen, maar is dat voorbehouden aan de koning. Hamzah zou Abdullah tegelijkertijd wel hebben gevraagd of hij zijn financiële privileges kon behouden.

Correspondent Daisy Mohr: "Vorig jaar kwam het als een grotere schok dat zoiets zich af kon spelen in het 'lieflijke koningshuis' van Jordanië. Toen is vooral geprobeerd het zoveel mogelijk onder het tapijt te vegen. Het koninklijk huis van Jordanië is erg gesloten en helemaal niet zo modern als mensen wel eens denken. Daarom is het nu wel opvallend dat er zo'n brief komt, waarin openlijk over de ruzie wordt gecommuniceerd. Het blijft nog steeds gissen wat er zich precies afspeelt, maar duidelijk is wel dat de koning klaar is met zijn kritische halfbroer. Nu is het afwachten of Hamzah met een reactie komt, als hem dat überhaupt lukt."