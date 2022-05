Naar de dierentuin kan in ziekenhuis Maastricht nu gewoon vanuit bed

Jonge patiënten die op de kinderafdeling van het Maastrichtse ziekenhuis MUMC+ liggen, kunnen vanaf nu virtueel naar de dierentuin.

Met behulp van een Virtual Reality-bril kunnen ze rondwandelen door een aantal verblijven van GaiaZOO, de dierentuin in het Limburgse Kerkrade. Het bedrijf Psylaris maakte speciaal voor de kinderen in het ziekenhuis beelden van de dierentuin.

Het idee ontstond tijdens de coronapandemie, zegt kinderverpleegkundige Pascalle Vroemen tegen 1Limburg. "Er was voorheen een project waarbij dieren van de kinderboerderij naar de afdeling kwamen. Dat was voor de kinderen een momentje van even niet ziek zijn." Door de coronapandemie kon dat niet meer doorgaan.

Helpt bij herstel

Het ziekenhuis probeert de activiteit met boerderijdieren ook weer op te starten. "De bril maakt het mogelijk dat kinderen die aan bed gebonden zijn, ook even afleiding hebben." Volgens Vroemen zijn dit soort projecten erg belangrijk op de kinderafdeling. "Het is niet alleen leuk, maar helpt ook bij hun herstel".