Rus strandt weer in kwartfinales, Trevisan te sterk op WTA-toernooi van Rabat

Arantxa Rus heeft een uitgelezen kans laten liggen om voor de tweede keer in haar loopbaan de halve finales van een WTA-toernooi te bereiken. Rus, de nummer 76 van de wereld, was in de kwartfinales in Rabat niet opgewassen tegen Martina Trevisan, de nummer 85 van de wereld: 6-7 (4), 3-6.

Beide speelsters worstelden de gehele partij met hun opslag en werden in de eerste set drie keer gebroken. Rus mocht op 6-5 serveren voor setwinst, faalde en stond in de tiebreak nimmer voor. In set twee wist ze haar niveau niet te verbeteren en leverde haar opslag weer driemaal in.

Rus was voor de negende keer kwartfinaliste en alleen in 2020 in Monterrey wist ze door te stoten naar de halve eindstrijd.