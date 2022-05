Alblasserdam-verdachte John S. blijft langer vastzitten

John S., de man die bekend heeft verantwoordelijk te zijn voor de schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam en de moord op een schoenmaker in Vlissingen, blijft langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam bepaald.

Bij de schietpartij in Alblasserdam kwamen een 34-jarige medewerkster van de zorgboerderij en een 16-jarig meisje uit Dordrecht om het leven. Een 20-jarige vrouw en 12-jarige jongen raakten zwaargewond.

John S. werd kort erna door de politie aangehouden in een park in de buurt van de zorgboerderij. Hij had het vermoedelijke moordwapen bij zich. Op dat moment bleek dat het ging om een verdachte die al werd gezocht.

Onderzoek loopt nog

Het Openbaar Ministerie houdt hem ook verantwoordelijk voor de moord op een 60-jarige schoenmaker in Vlissingen. Die werd een aantal dagen voor de schietpartij in Alblasserdam doodgeschoten in zijn winkel.

Vlak voor zijn daad stuurde S. een e-mail naar tv-programma RTL Boulevard, waarin hij schreef dat hij op 4 mei een moord in Vlissingen had gepleegd. Dit zou hij hebben gedaan om zijn vuurwapen te testen.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de drie moorden en twee pogingen tot moord loopt nog. Na negentig dagen moet de strafzaak voor de eerste keer in het openbaar door de rechtbank worden behandeld.