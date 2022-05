Kopecky oppermachtig in lastige sprint in eerste etappe Ronde van Burgos

Lotte Kopecky heeft met overmacht de eerste etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. In de sprint, met 500 lastige slotmeters met een stijgingspercentage van gemiddeld 3,7, reed ze hard weg bij de anderen.

De Italiaanse Lara Vieceli ontsnapte al vroeg in de etappe uit het peloton met haar landgenote Matilde Vitillo en de Mexicaanse Andrea Ramírez. Ze reden bijna tachtig heuvelachtige kilometers op kop, maar werden ruim voor de finish in Aranda de Duero weer gepakt.

Vollering al heel snel terug in koers

In de laatste kilometers was een sprint onvermijdelijk. Demi Vollering bemoeide zich daar niet mee. De teamgenote van Kopecky was al blij dat ze twee dagen na haar zware val in Durango-Durango startte.

Dinsdag ging Vollering hard onderuit, ze bracht zelfs een nacht in het ziekenhuis door. Afgelopen weekeinde was Vollering nog oppermachtig in de Baskische koers Itzulia, waarin ze alle drie de etappes won.