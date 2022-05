Israëlische media: 'Geen strafrechtelijk onderzoek naar dood journalist'

De dood van Abu Akleh leidde vorige week wereldwijd tot verontwaardiging, net zoals de beelden van haar begrafenis . Israëlische ordetroepen gebruikten veel geweld tegen deelnemers aan de uitvaart, wat Israël op zware internationale kritiek kwam te staan. Ook de Nederlandse ambassadeur in Israël veroordeelde het politieoptreden, dat hij disproportioneel en respectloos noemde.

De Palestijnen hebben de kogel in hun bezit, maar weigeren die aan Israël te geven. "Zij hebben die misdaad begaan, dus wij vertrouwen hen niet", zei de Palestijnse president Abbas daar eerder over. De Palestijnen willen hun eigen onderzoek uitvoeren en zeggen met iedereen te willen samenwerken, behalve met Israël.

Tegelijkertijd meldt persbureau AP dat het Israëlische leger een geweer van een militair zou hebben geïdentificeerd waarmee Abu Akleh kan zijn doodgeschoten. Het persbureau baseert zich op een anonieme bron binnen het leger. Die roept de Palestijnen nogmaals op de kogel waarmee de journalist gedood werd over te dragen aan Israël om dat te onderzoeken.

Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch op het besluit. Ze wijzen erop dat het overgrote merendeel van zaken waarin Palestijnen gedood worden niet leidt tot een gedegen onderzoek. "Het leger doet niet eens meer de moeite om de schijn van onderzoek te wekken", zegt de Israëlische actiegroep Yesh Din in een reactie.

Maar de recherche van de Israëlische militaire politie heeft al besloten geen nader onderzoek te doen naar de dood van de journaliste, schrijft het Israëlische dagblad Haaretz . Het nieuws wordt ook gemeld door de krant The Jerusalem Post. Het Israëlische leger kon het nieuws tegenover de NOS nog niet bevestigen.

Volgens ooggetuigen werd Abu Akleh doodgeschoten door een Israëlische militair. Haar werkgever Al Jazeera en de Palestijnse autoriteiten spraken van 'moord in koelen bloede'. Israël zei dat nader onderzoek zou moeten uitwijzen wie het fatale schot gelost heeft, en dat dat behalve een Israëliër ook een Palestijn kan zijn geweest.

Het Israëlische leger is niet van plan de dood van journalist Shireen Abu Akleh strafrechtelijk te onderzoeken, zo melden Israëlische media. De Palestijns-Amerikaanse Al Jazeera-verslaggeefster werd vorige week doodgeschoten bij een inval van het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever.

In Israël heeft de dood van Abu Akleh intussen ook politieke consequenties. Een linkse parlementariër, zelf van Palestijnse afkomst, zegde vandaag haar steun op aan de regering van premier Naftali Bennett. De dood van de journaliste is voor de volksvertegenwoordiger een van de redenen om haar steun aan de regering in te trekken.

De meerpartijencoalitie heeft daardoor nog slechts de steun van een minderheid in het parlement, waardoor haar voortbestaan verder bedreigd wordt. Vorige maand stapte ook al een rechts parlementslid op na een religieus conflict over koosjer eten.