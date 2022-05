Oldani zegeviert in straten van Genua, debutant Leemreize komt net tekort

Stefano Oldani heeft de twaalfde rit in de Giro d'Italia gewonnen. Hij was in de etappe van Parma naar Genua over 204 kilometer de snelste uit een kopgroep van drie. De Italiaan hield in de eindsprint Lorenzo Rota (Intermarché) en de Nederlandse debutant Gijs Leemreize (Jumbo-Visma) achter zich.

De avonturiers hadden er zin in, maar de eerste vluchters werden snel gegrepen. Na een uur koers reed de 'juiste' groep van 25 man weg. Onder hen Mathieu van der Poel, Oscar Riesebeek, Bauke Mollema, Wilco Kelderman, Pascal Eenkhoorn en Leemreize.

Die groep had op de Passo del Bocco 4.45 minuten voorsprong. Op La Colletta ging Rota ervandoor. In de afdaling sloten Leemreize en Oldani bij de Italiaan aan. Het restant van de kopgroep viel op de slotklim uiteen.