Griekspoor buigt in Genève voor servicekanon Opelka, geen eerste halve finale

Tallon Griekspoor is uitgeschakeld in de kwartfinales van het graveltoernooi in Genève. De nummer 64 van de wereld had tegen de nummer achttien van de wereld Reilly Opelka even zicht op zijn eerste halve finale ooit op een ATP-toernooi, maar gaf het in set drie uit handen: 4-6, 6-3, 3-6.

Griekspoor had kansen tegen het hoger geplaatste 2.11 meter lange servicekanon. In de achtste game van de eerste set zag Opelka een bal uit, die de umpire in gaf. De Amerikaan begon te mopperen en kreeg vervolgens voor het eerst een break om de oren van Griekspoor.

Opelka pakte met moeite nog wel de eerste set, maar leek te blijven hangen in de negativiteit.