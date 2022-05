Eindhovense terrorismeverdachten mogen de cel uit

De zeven Eindhovense mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op ASML en bekende politici mogen voorlopig naar huis. Dat heeft de rechter donderdagmiddag bepaald tijdens een regiezitting.

De mannen blijven verdacht, maar het Openbaar Ministerie heeft in de extra beveiligde rechtszaal bij Schiphol gezegd dat er geen reden is om de mannen tot de volgende zitting in voorlopige hechtenis te laten. De rechtbank gaat mee met dat besluit.

Aanleiding voor die voorlopige vrijlating is een onderzoek door deskundigen. Daaruit blijkt dat er "geen ideologisch motief" voor terroristische daden zou zijn. Twee andere terrorismeverdachten mochten eerder al naar huis, schijft Omroep Brabant.

De mannen van tussen de 20 en 31 jaar zouden gesproken hebben over een bomaanslag op chipmachinebouwer ASML in Veldhoven. Ook zouden ze Geert Wilders, Mark Rutte en Thierry Baudet hebben willen vermoorden.

PVV-leider Wilders noemt de vrijlating op Twitter "ongelooflijk".