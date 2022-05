KNMI: code oranje in het zuidoosten vanwege zware onweersbuien

Vanwege zware regen- en onweersbuien geldt voor Noord-Brabant, Limburg en Gelderland code tot 16.00 uur oranje. Het KNMI zegt dat er hier kans is op zware windstoten tussen de 75 en 100 kilometer per uur en hagelstenen van twee centimeter.

Voor de overige provincies geldt code geel. Er wordt in korte tijd ook heel veel regen verwacht. Het noodweer is naar verwachting van korte duur.

Stormschade

In Zuid-Holland, waar code geel geldt, zijn er meldingen van ondergelopen kelders. Verder heeft de brandweer zijn handen vol aan meldingen van stormschade in onder meer Eindhoven, Liessel, Helmond, Maastricht en Valkenswaard.

NOS-weerman Marco Verhoef laat op Twitter zien dat er in Brabant lokaal windstoten met uitschieters van 110 kilometer per uur zijn gemeten. Dat is volgens hem vrij uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar.