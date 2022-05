Code oranje overal beëindigd, schademeldingen in het hele land

Het KNMI heeft code oranje beëindigd voor het hele land. Wel geldt er in het oosten en zuiden van het land nog code geel vanwege kans op onweersbuien met windstoten, hagel en veel regen. Het weerinstituut had eerder vandaag code oranje afgekondigd voor het zuidoosten van het land. De NS kampt vanwege blikseminslag en bomen op het spoor met problemen. Tussen Arnhem en Utrecht en tussen Amersfoort en Amsterdam rijden maar beperkt treinen. Vooral rond Utrecht is er momenteel veel uitval.

Schademeldingen Ook uit andere delen van het land komen schademeldingen. In Zuid-Holland zijn er meldingen van ondergelopen kelders. Verder heeft de brandweer zijn handen vol aan meldingen van stormschade in onder meer Eindhoven, Liessel, Helmond, Maastricht en Valkenswaard. In Eindhoven en omgeving waren er al tientallen meldingen van stormschade. Ook de brandweer in Maastricht meldt stormschade door de zware onweersbuien. In Utrecht sloeg rond 11.00 uur de bliksem in bij een gezondheidscentrum. Als gevolg daarvan is er geen internet- en telefoonverbinding. Ook in het Gelderse Hoevelaken sloeg de bliksem in, er vielen geen gewonden.

De bliksem sloeg verder in bij het Deventer Ziekenhuis. Daardoor ontstonden lekkages en ligt de telefooncentrale eruit. "Er is geen sprake van een acute situatie, patiënten lopen geen gevaar", aldus een woordvoerder tegen RTV Oost. Grote brand in Brabant In het Brabantse Oudendijk woedt een grote brand in een huis met rieten dak. Volgens Omroep Brabant is waarschijnlijk een blikseminslag de oorzaak. Buurtbewoners hoorden voorafgaand aan de brand een harde knal. Veertig kilometer verderop, in Oisterwijk, zijn enkele straten en huizen onder water gelopen. Volgens de regionale omroep kwam dat door een wolkbreuk. In Son en Breugel stortte een dak van een manege in. Drie paarden raakten gewond, meldt de regionale omroep. In het noorden van de provincie Limburg kwamen tientallen meldingen binnen van afgebroken takken en omgevallen bomen, zeggen de Veiligheidsregio's tegen L1. In Zuidoost-Brabant gaat het om ruim honderd meldingen. In Waalre raakte iemand bekneld onder een boom. De ernst van het letsel is nog onbekend. Overlast door onweersbuien: straten blank en blikseminslagen:

