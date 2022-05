Amerika bespioneert Russen vanaf dit kleine Noorse eilandje

In de serie 'De Nieuwe Muur' reist Europa-correspondent Saskia Dekkers door een snel veranderend Europa. Haar eerste verslag was vanuit het Noorse poolstadje Kirkenes, dat grenst aan Rusland. In deel 2 bezoekt ze het Noorse visserseiland Vardø. Plotseling spelen ze een cruciale rol in de oorlog in Oekraïne: drie gigantische witte bollen op het Noorse eilandje Vardø. Het zijn radarstations gerund door de Amerikanen en gericht op Rusland. Wie over de Barentszee naar Vardø kijkt, kan er niet omheen. Op een rotsplateau, voor de houten huizen, staan de uit de kluiten gewassen champignons. "Geen idee hoe ze er van binnen uitzien, maar ik weet dat we Rusland bespioneren", zegt een inwoner. Globus 3 Vardø ligt in een verre uithoek van Noorwegen, vierhonderd kilometer boven de poolcirkel. Een slingerende weg wurmt zich door een verijsd en versteend landschap. We zien verlaten vissershuizen, in de verte soms een stipje Rusland en kuddes rendieren die op hun gemak oversteken.

Via een lange tunnel rijden we naar het eiland. Er staat een ijskoude wind. Drie witte bollen torenen overal boven uit. Aan de nieuwste, Globus 3, hebben de Amerikanen jaren gebouwd. Over een paar maanden wordt hij waarschijnlijk in gebruik genomen. De radarstations behoren tot de meest geavanceerde ter wereld. Officieel vallen ze onder de Noorse autoriteiten. Maar de rol van de Amerikanen is veel groter dan de Noorse regering wil toegeven. Atoomwapens De lokale journalist Bård Wormdal deed jaren onderzoek in de VS en Canada en schreef het boek 'The Satellite War'. Hij beschrijft dat de stations door de Amerikaanse inlichtingendiensten worden gerund en waarschijnlijk als raketschild dienen voor de Verenigde Staten. "Deze Amerikaans radarinstallaties aan de grens met Rusland zijn op dit moment van cruciaal belang voor de Westerse alliantie. Volgens de Russen moet dit Amerikaanse materieel voorkomen dat de Rusland atoomwapens inzet tegen de VS", aldus Wormdal. Visserseilandje Vardø is niet toevallig gekozen. Zo'n zestig kilometer hier vandaan ligt het Russische Kola-schiereiland, de belangrijkste militair-strategische regio van Rusland. Daar bevinden zich de onderzeeboothaven Moermansk en de grootste concentratie kernwapens ter wereld. Vanuit Kola kan Rusland een nucleaire aanval inzetten. Weerloze slachtoffers Geen wonder dat de Russen fel reageerden op de radarinstallaties in Vardø. "Russische bommenwerpers hebben minstens twee simulatie-aanvallen uitgevoerd op de radarinstallaties op Vardø, in 2017 en 2018", vertelt onderzoeksjournalist Wormdal. "De Russen wilden duidelijk maken dat ze niet blij waren met het bestaan van de radarstations." De eilandbewoners schrokken van die Russische acties. "Toen we hoorden dat Rusland een luchtaanval op Vardø heeft gesimuleerd, maakten mensen zich zorgen", zegt Ine Desirée. Ze studeert moderne geschiedenis in Oslo, maar haar wortels liggen op het eiland. "Beschermt de overheid ons wel? Of zijn we weerloze slachtoffers?"