Einde Formule 1-tijdperk: na vier decennia verdwijnt familie Williams

Claire Williams vertrekt na de Grand Prix van Italië van komend weekend als teambaas van de Formule 1-renstal Williams. De race op het circuit van Monza wordt daarmee de laatste van de familie Williams in de koningsklasse van de autosport.

"Na 43 jaar en 739 grands prix verlaat de familie de sport, als gevolg van de recente overname", meldt het team in een verklaring. Niet lang geleden kwam Williams in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital.

Williams, een van de iconische teams in de Formule 1, was op zoek naar een nieuwe eigenaar nadat het vorig jaar een verlies van 14 miljoen euro had geleden.

Zeven keer wereldkampioen

De renstal werd mede opgericht door Frank Williams, de vader van Claire. In 1977 verscheen Williams voor het eerst aan de start van een Formule 1-race. In de loop der jaren reden onder anderen Alain Prost, Nelson Piquet, Ayrton Senna en Damon Hill voor het team.

Zeven keer werd een coureur namens Williams kampioen in de Formule 1. De laatste keer was in 1997, toen de Canadees Jacques Villeneuve de wereldtitel opeiste. Williams werd bovendien negen keer kampioen bij de constructeurs.