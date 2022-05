Opvallende toename van apenpokken in West-Europa, ook geval in VS

Na ontdekkingen in Europa is nu ook in de VS bij een mens apenpokken vastgesteld. Dat is een ziekte die vooral in Afrika rondgaat en daarbuiten zelden voorkomt. In Europa en de VS zijn alle of vrijwel alle patiënten mannen die seksueel contact met mannen hebben. Hun toestand is stabiel.

De patiënt in de VS is een inwoner van de staat Massachusetts die onlangs in Canada is geweest. Eerder deze maand is de virusinfectie vastgesteld of vermoed bij een beperkt aantal inwoners van het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Spanje.

Het Amerikaanse centrum voor preventie van ziekten (CDC) onderzoekt of de man de infectie in Canada heeft opgelopen. Voor zover nu bekend is er geen verband met de besmettingen in Europa. Volgens de CDC is er geen gevaar voor de volksgezondheid. "We houden wel rekening met de mogelijkheid dat er meer gevallen zijn", zegt een woordvoerder.