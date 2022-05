Minimumleeftijd kunstschaatsen van 15 naar 17 jaar? 'Idioot, zorgt voor leegloop'

Zesvoudig Nederlands kampioene Niki Wories beëindigde deze week haar kunstschaatsloopbaan. Op 25-jarige leeftijd. In het kunstschaatsen ben je dan al bijna een 'oudje' gezien de aanwezigheid van de vele tieners. Een van hen is de 17-jarige Lindsay van Zundert, die dit jaar naar de Olympische Spelen ging als eerste Nederlandse in 45 jaar en daar achttiende werd. In Tokio viel een andere tiener nog meer op, de 15-jarige Kamila Valijeva. Zij stond als favoriet onder immense druk. Ook naast de ijsbaan vanwege een dopingzaak. Mede daarom wil de Internationale Schaatsunie (ISU) de minimale leeftijd om deel te mogen nemen aan wedstrijden verhogen naar 17 jaar. De minimumleeftijd is nu nog 15 jaar, maar dat moet in fases verhoogd worden zodat tijdens de Winterspelen van 2026 in Milaan de leeftijdsgrens op 17 staat. Idioot Joan Haanappel, oud-kunstrijdster en trainster van de grootste talenten van Nederland, is het niet eens met de leeftijdsverhoging. "Ik zou het idioot vinden als je talenten stopt in hun groei. Je moet eenmaal vroeg beginnen met kunstrijden." Het verhogen van de leeftijdsgrens moet bij het volgende ISU-congres, van 6 tot en met 10 juni in Thailand, officieel worden.

Kunstschaatsiconen Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel in 2019 - ANP

De toestanden rond Valijeva in Tokio waren een doorn in het oog van de ISU. De 15-jarige Russin was favoriet voor het goud, maar werd vierde nadat lang onduidelijk was of ze mocht starten. Haar schorsing na een positieve dopingtest werd uiteindelijk opgeheven omdat alleen de a-staal bleek te zijn gecontroleerd. Het zorgde ervoor dat de discussie op gang kwam of een 15-jarig meisje überhaupt wel een overwogen keuze kan maken om tot doping over te gaan of dat een begeleidingsteam daarvoor aansprakelijk moet zijn. Huilen en niet troosten Na haar verloren olympische wedstrijd barstte Valijeva in huilen uit. Haar coach gaf haar de wind van voren in plaats van haar op haar gemak te stellen. Zulke situaties mogen niet meer voorkomen als het aan de ISU ligt. Ook Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), sprak zijn afschuw uit over het gebrek aan steun voor Valijeva. De ISU heeft naar aanleiding van een medisch adviesrapport de leeftijdsverhoging op tafel gelegd. Zelfs de Russische president Vladimir Poetin mengde zich in de zaak van Kamila Valijeva.

Haanappel zegt dat de ISU vooral misstanden wil voorkomen in landen als Rusland. "De Russen werken met een bepaald opleidingssysteem, dat doen wij hier in het westen niet. Wij zetten onze schaatssters niet onder druk. Het plezier moet bij ons voorop staan. Ik ben ook de eerste die zegt dat als ze geen plezier meer hebben in de sport, ze dan lekker mogen stoppen." Leegloop Volgens Haanappel is 6 jaar de ideale leeftijd om te beginnen met kunstschaatsen. "Dan is er nog geen angst om te vallen en kan je het talent laten groeien. Als je al op je 15de op topniveau bent, is het toch belachelijk dat ze niet mee mogen doen op hun niveau? Dit gaat voor leegloop zorgen bij de sport." Dat zou volgens Haanappel jammer zijn, want "het gaat hartstikke goed met de sport. We hebben natuurlijk Lindsay van Zundert, maar er komen meer talenten aan."

Lindsay van Zundert in actie op de Olympische Winterspelen in Peking - EPA