50 asielzoekers na nachtelijke busrit in Roosendaal

"Als er geen bus van noord naar zuid kan, dan maar van zuid naar noord", licht een woordvoerder van de gemeente toe. "We vonden het onacceptabel dat die mensen wellicht niet in een bed zouden kunnen slapen."

De gemeente Roosendaal besloot eind vorige week om vijftig mensen uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel op te vangen en gisteren werd duidelijk dat ze die dag zouden komen. Aan het eind van de middag bleek echter dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers geen bus beschikbaar had. Daarop besloot Roosendaal om zelf een bus te sturen .

Sinds vannacht bivakkeren vijftig asielzoekers in een tijdelijk opvangcentrum in Roosendaal. Ze kwamen rond 03.15 uur aan in de West-Brabantse stad, na een busrit van zo'n 275 kilometer uit Ter Apel.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al geruime tijd overbevolkt. Vorige week dreigde een aantal asielzoekers de nacht buiten te moeten doorbrengen, maar ze konden op het laatste moment worden ondergebracht in een wachtruimte.

De Roosendaalse bus kwam rond 23.00 uur leeg aan het Groningse dorp en maakte enige tijd later met de vijftig passagiers rechtsomkeert. Na hun aankomst in Roosendaal verblijven ze in een bedrijfspand aan de rand van een industrieterrein.

Voorlopig is de opvang voor drie maanden. "Maar we zijn nog in gesprek met het COA over een langere opvangperiode", zegt de gemeentewoordvoerder.

Roosendaal was onlangs nog in het nieuws omdat het een van de weinige grote gemeenten was die de afgelopen twaalf jaar geen asielzoekers hadden opgevangen. Maar dat heeft volgens de gemeente geen rol gespeeld bij het initiatief om dat nu wel te doen.

"Ook voordat dat in het nieuws was, overlegden we met het COA over opvang", zegt de woordvoerder. De vraag is alleen hoe grootschalig dat moet gebeuren."