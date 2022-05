Badloe is 17 kilo aangekomen om olympisch kampioen foiling te kunnen worden

Om in 2024 in Parijs opnieuw olympisch kampioen te kunnen worden, moest windsurfer Kiran Badloe twee dingen doen. 'Zijn' RS:X-klasse, die niet meer olympisch is, inruilen voor het nieuwe, spectaculairdere onderdeel foiling. En, hij moest 17 kilo aankomen.

Foilen gebeurt met een onderwatervleugel, waardoor Badloe nu bijna een meter boven het water surft en hij veel hogere snelheden haalt dan hij ooit deed op zijn surfplank. Bij het toenemen van de vaarsnelheid duwt de vleugel de plank omhoog, waardoor de weerstand afneemt en de snelheid toeneemt.

'Ouwe deur in de kliko'

De RS:X-klasse was niet spectaculair genoeg. De belangstelling was aan het uitsterven. Het was tijd voor vernieuwing, vond ook Dorian van Rijsselberghe. De Texelaar die zoveel succes had in die klasse en er twee gouden olympische medailles in won, staat aan de wieg van foiling.

"Die ouwe deur in de kliko", zo omschreef Van Rijsselberghe het RS:X'en. Badloe werd in Tokio de laatste olympisch kampioen op dat onderdeel. Foiling is het zeilen van de toekomst, wereldwijd razend populair en een van de snelst groeiende disciplines op de olympische agenda.

Bekijk hieronder hoe Kiran Badloe olympisch kampioen werd in Tokio.