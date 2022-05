Kabinet wil gaan snijden in fondsen, onder meer voor klimaat en innovatie

De coalitie wil de komende tijd ruim 2 miljard euro minder uittrekken voor diverse fondsen. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover in De Telegraaf. Eerder zijn afspraken gemaakt over een klimaatfonds, een stikstoffonds en het 'Wopke-Wiebesfonds' voor investeringen in onder meer infrastructuur, onderzoek en innovatie.

Naar de fondsen gaan tientallen miljarden euro's voor eenmalige uitgaven op die terreinen.

Doelen overeind, maar met minder geld

Volgens de bronnen ziet het ernaar uit dat de doelen van de fondsen overeind blijven, maar dat er minder geld aan wordt besteed. De bezuiniging hangt samen met de besprekingen over de Voorjaarsnota.

Die moet worden aangepast omdat er miljarden meer worden uitgegeven dan eerder was gedacht. Het kabinet en de regeringspartijen praten er al weken over en hebben vorige en deze week ook de wensen van de oppositie gepolst.

Minimumloom

Verwacht wordt dat het kabinet morgen knopen doorhakt. Gisteren werd al duidelijk dat een aangekondigde verhoging van het minimumloon eerder ingaat dan was gepland. Om sneller iets te doen aan de koopkracht van de minima stijgt het minimumloon nu al vanaf volgend jaar, in plaats van vanaf 2024. Het gaat in drie stappen omhoog, met in totaal 7,5 procent. Voor de eerste van de drie stappen blijft de AOW gekoppeld aan het minimumloon.

Verder is het kabinet van plan fors meer geld uit te trekken voor defensie, zoals de Tweede Kamer ook had gevraagd. Bronnen bevestigen dat het gaat om een kleine 2,5 miljard euro, zoals De Telegraaf meldt.