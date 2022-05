'Ik bedoel Oekraïne', George W. Bush noemt invasie in Irak 'ongerechtvaardigd'

De inval in Irak, door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, is ruim 19 jaar geleden. In de nacht van 19 op 20 maart 2003 begon Amerika aan de operatie Iraqi Freedom, met George Bush als president. De Amerikanen en de Britten beschuldigden Irak ervan te beschikken over verboden massavernietigingswapens. Ook zou Saddam Hoessein banden hebben met de terreurbeweging Al-Qaida.

Burgeroorlog

Hoewel het al snel lukte om Saddam Hoessein ten val te brengen, mondde de inval uit in een jarenlange burgeroorlog met honderdduizenden doden en miljoenen vluchtelingen.

Uiteindelijk werden er ook geen massavernietigingswapens gevonden en ook de banden met Al-Qaida werden niet vastgesteld. Dat was voor de VS een pijnlijke constatering, omdat de Amerikanen de VN-Veiligheidsraad onder meer luchtbeelden hadden voorgeschoteld als bewijs dat het regime een acuut gevaar vormde.

De verspreking van Bush gaat de wereld rond op sociale media en wordt breed uitgemeten in de Amerikaanse media.