'Universiteiten Europa delen gevoelige militaire info met China'

Europese universiteiten werken samen met militaire universiteiten in China, waardoor hoogwaardige kennis aan het Chinese leger wordt overgedragen. Dat staat in de 'China Science Investigation', een onderzoek naar 350.000 wetenschappelijke publicaties door een groep van Europese journalisten, Follow the Money en RTL Nieuws.

Uit bijna 3000 studies sinds de eeuwwisseling komt een relatief intensieve samenwerking naar voren tussen Europese universiteiten en Chinese militaire wetenschappers.

Volgens RTL staat Nederland op de derde plaats met 288 wetenschappelijke publicaties van de bijna 3000. Duitsland staat op de tweede plaats, met 349 studies. De universiteiten van Groot-Brittannië hebben de sterkste banden met China. Bijna de helft (1389) van hun studies worden met de Chinezen gedeeld.

De wetenschappelijke kennis die wordt gedeeld gaat om wapentechnologie, onbemande voertuigen (drones), robotica en halfgeleiders, zoals chips. Daar wil het land nog meer kennis over vergaren om het machtigste militaire land ter wereld te worden. Dat doel heeft China zichzelf gesteld om in 2049 te behalen.

'Behoorlijk naïef'

"Dit soort wetenschappelijk onderzoek staat ten dienste van het defensieapparaat van China", zegt defensie-expert Danny Pronk van het Instituut Clingendael tegen de nieuwszender. Veruit de meeste onderzoeken zijn samen met met militaire wetenschappers van de National University of Defense Technology (NUDT) uitgevoerd. Dat staat onder direct gezag van de militaire leiding en president Xi.

Pronk stelt dat universiteiten "behoorlijk naïef" zijn geweest, omdat ze de samenwerking met China lange tijd als een kans zagen en omdat het geld opleverde. "Nu worden de veiligheidsaspecten van die samenwerking voelbaarder en inzichtelijker, maar dat hebben we lange tijd niet onder ogen gezien." Hij denkt dat belangrijke kennis al is weggelekt. Hij stelt dat de modernisering van het Chinese leger "de afgelopen tien jaar een enorme vlucht heeft genomen".

De Nederlandse universiteiten laten aan RTL Nieuws weten dat "ze hechten aan academische vrijheid, maar ook dat ze de laatste jaren wel degelijk aandacht hebben voor het risico van het weglekken van hoog technologische kennis".