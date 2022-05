Nederland doet nog niet mee aan evacuatie Oekraïense patiënten

Nederland heeft nog geen Oekraïense patiënten uit ziekenhuizen in Oekraïne en buurlanden als Polen gehaald via het uitwisselingsplatform dat wordt georganiseerd en gefinancierd door de Europese Unie. Dat in tegenstelling tot sommige andere Europese landen. Alle deelnemende landen werken samen bij het aanmelden en opvangen van Oekraïense patiënten via het zogenoemde Emergency Response Coordination Centre in Brussel. Het centrum verzamelt de aanvragen voor medische evacuaties uit Oekraïne en de buurlanden met veel Oekraïense patiënten in een aanmeldsysteem dat 24 uur per dag kan worden benut. Op basis daarvan kunnen afzonderlijke landen aangeven welke patiënten zij willen ophalen om de ziekenhuizen in Oekraïne, Polen, Moldavië te ontlasten. Anders dan in Nederland zijn in Duitsland, Spanje, Italië en Noorwegen inmiddels al flinke aantallen evacués uit Oekraïne en Polen aangekomen en opgevangen.

Opvang - NOS

Eind maart besloot het Nederlandse kabinet om geld te reserveren voor de opvang van Oekraïense patiënten in Nederlandse ziekenhuizen en overige zorgklinieken. Er werden zo'n 400 bedden voor gereserveerd. Het Calamiteiten Hospitaal in Utrecht werd aangewezen als triagefaciliteit voor de eerste opvang om van daaruit patiënten onder te brengen in andere zorginstellingen. Maar het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) heeft dus nog geen patiënten die bij het EU-platform in Brussel staan ingeschreven naar Nederland gehaald. De aanvankelijke openstelling van het Calamiteiten Hospitaal voor deze evacuaties is inmiddels weer omgezet in een standbymode. 'Te gevaarlijk' Als reden voor het uitblijven van evacués noemt het LCPS in een interne nieuwsbrief dat het te gevaarlijk en daardoor onmogelijk is om patiënten direct vanuit Oekraïne te transporteren naar Nederland. Daarnaast zouden de evacués zelf te veel familieleden of begeleiders mee willen nemen. Ook zouden de groepen die worden aangeboden en geëvacueerd moeten worden te groot zijn.