Huijsen (17) volgt vader 'Maradonny' op: 'Ik kan verleidingen beter weerstaan'

Op jonge leeftijd van Nederland naar Spanje verhuizen, jarenlang voetballen in de jeugd van profclub Málaga, trainen met het eerste van Juventus en nu in Israël het EK spelen met Oranje onder 17. Het is niet overdreven om te stellen dat de 17-jarige Dean Huijsen een heel ander pad bewandelt dan andere jongens en meisjes van zijn leeftijd. Ook de familieachtergrond van Huijsen is niet doorsnee. Hij is de zoon van voormalig proefvoetballer Donny Huijsen, die ooit ook als toptalent werd gezien. Donny speelde één wedstrijd voor Ajax, kreeg bij HFC Haarlem de bijnaam 'Maradonny', maar wist zijn belofte nooit echt in te lossen. Randzaken kregen vat op hem.

EK onder 17 bij de NOS De tweede wedstrijd van het Nederlands elftal onder 17 jaar bij het EK in Israël is vanaf 16.30 uur live te zien op NPO 1 Extra, NOS.nl en in de NOS-app. De tegenstander is Polen. De eerste groepswedstrijd won Oranje met 3-1 van Bulgarije.

Zo zou Donny, die ook nog uitkwam voor Go Ahead Eagles, AZ en MVV, al bij Haarlem nauwe contacten hebben gehad met de criminelen Willem Holleeder en wijlen Cor van Hout. Ook was hij in zijn tijd als profvoetballer een graag geziene gast in de Amsterdamse uitgaansetablissementen. In 2006 werd Donny Huijsen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar wegens cocaïnehandel. In hoger beroep werd hij vrijgesproken. Later vertrok hij met zijn gezinsleden, waaronder de toen 5-jarige Dean, naar Spanje. Daar kwam Dean op de radar van Málaga en hij ging bij die club in de jeugdopleiding spelen. Geen feestjes Dean pakt het voorlopig niet alleen anders aan dan zijn leeftijdgenoten, maar ook dan zijn eigen vader. Zowel binnen als buiten het veld. "Ik denk dat ik de verleidingen beter kan weerstaan. Als ik moet voetballen, ga ik niet naar feestjes. Hij ging natuurlijk wel, haha."

Augustus 1996: Donny Huijsen (bij AZ) - ANP

Ook als voetballer lijkt Dean niet op zijn vader. Donny was aanvaller, terwijl Dean een lange (1.95 meter) tweebenige centrale verdediger is. Ondanks de verschillen met zijn vader is de onderlinge band goed. "Mijn vader geeft af en toe tips. Hij weet natuurlijk wat verdedigers vervelend vinden. Ook probeert hij mij te behoeden voor fouten die hij gemaakt heeft." Juventus in plaats van Real Madrid Afgelopen zomer stond Huijsen junior in de belangstelling van meerdere topclubs, waaronder Real Madrid. Hij koos echter voor Juventus. Vader en moeder verhuisden mee naar Italië. "In Spanje speel je regelmatig tegen amateurclubs, ook als je bij een profclub speelt. Bij Juventus ligt de focus ook echt op het verdedigen. Dat was in het begin wennen. Toen werd ik regelmatig uitgescholden door medespelers en trainers." Toch is Huijsen in Italië niet alleen maar bezig met verdedigen. Hij heeft dit seizoen al zeven competitiedoelpunten gemaakt voor Juventus onder 17. Het scoren heeft hij dus wel gemeen met zijn vader, die ook een neusje voor de goal had. "Ik scoor uit penalty's en standaardsituaties. Ik ben goed aan de bal en heb de drang om naar voren te gaan."

Dean Huijsen (vierde van rechts) met zijn ploeggenoten van Juventus - Instagram Dean Huijsen

In dat opzicht lijkt Huijsen op een andere Nederlandse verdediger die in dienst is van Juventus: Matthijs de Ligt. "We lijken qua stijl wel op elkaar." Het was voor Huijsen dan ook mooi om met het eerste elftal mee te trainen. "Het ging goed. Al was het wel zwaar. Die topspelers zijn slim en fysiek sterk." Op die training sprak hij ook met De Ligt. Buiten het veld hebben de twee Nederlanders niet veel contact. "Al heb ik 'm wel op Instagram." 'Spreken thuis Nederlands' De licht Amsterdamse tongval van Huijsen doet vermoeden dat hij net als De Ligt Ajax als favoriete Nederlandse club heeft. "Door mijn vader ben ik inderdaad fan van Ajax, al moet ik wel zeggen dat ik er ook weer niet heel veel gevoel bij heb." Huijsen woont immers veel langer in het buitenland dan in Nederland en spreekt vloeiend Spaans (en een beetje Italiaans). Huijsen wil net als De Ligt ooit voor het Nederlands elftal spelen. "Ik voel mij Nederlander. We spreken thuis ook gewoon Nederlands."

30 maart 2022: Dean Huijsen (staand tweede van links) met Oranje onder 17 jaar - Getty