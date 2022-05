Biden zet wet uit Koreaoorlog in tegen tekort aan babyvoeding VS

De Amerikaanse president Biden zet een oorlogswet uit 1950 in om de productie van babyvoedingpoeder te verhogen en zo het grote tekort aan babyvoeding in de VS aan te pakken. Ook versnelt hij de import van babyvoeding uit het buitenland nu de politieke druk op hem toeneemt vanwege het babyvoedingtekort.

Het tekort is ontstaan nadat in februari bleek dat twee baby's waren overleden door een bacteriële infectie en twee andere erg ziek waren geworden. Volgens de warenautoriteit FDA was dat mogelijk het gevolg van een productiefout in een babyvoedingfabriek in de staat Michigan. De productie werd daar stilgelegd en voorraden zijn teruggeroepen.

"Ik weet dat ouders in het hele land bezorgd zijn of ze nog wel genoeg babyvoeding kunnen vinden om hun baby's te eten te geven", zei Biden in een videoboodschap. "Als ouder en grootouder weet ik precies hoe stressvol dat kan zijn. Ik heb mijn team de opdracht gegeven om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat er genoeg babyvoeding is en dat dat snel bij de families komt die het het hardst nodig hebben."

Koreaoorlog en coronacrisis

Om het tekort het hoofd te bieden doet Biden dus een beroep op de zogenaamde Defense Production Act. Dat is een wet die in 1950, tijdens de Koreaoorlog, werd ingevoerd. Met die wetgeving kan een president eisen dat producenten - in dit geval babyvoedingproducenten - voorrang krijgen bij leveringen van ingrediënten of onderdelen.

Deze wet werd recentelijk ook al gebruikt tijdens de coronacrisis. Toen werd op deze manier de productie van bijvoorbeeld beademingsapparatuur en beschermingsmiddelen zoals mondkapjes snel opgevoerd.

Twee dagen geleden werd al bekend dat warenautoriteit FDA het makkelijker wil maken voor buitenlandse producenten om babyvoeding te exporteren naar de Verenigde Staten. Nederlandse producenten willen dat graag doen, maar dat was door de strenge regels erg ingewikkeld. Verder wordt er met een spoedwet 28 miljoen dollar vrijgemaakt voor de FDA, maar het is nog onduidelijk of de Senaat die steunt.