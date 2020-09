De uitzending van 3 september

Grote belangen bij verdeling coronatests

Ruim een half jaar na het uitbreken van corona loopt het Nederlandse testbeleid nog altijd niet vlekkeloos. Ook de afgelopen week bleek weer dat er niet altijd tests beschikbaar zijn voor mensen die dat nodig hebben. Het ministerie van VWS ziet zich zelfs genoodzaakt om testcapaciteit in Duitsland in te kopen.

Nieuwsuur onderzocht hoe de tests worden verdeeld over de verschillende laboratoria in Nederland en of die verdeling wel zo efficiënt is dat het testbeleid goed kan worden uitgevoerd. Op de achtergrond blijken grote belangen te spelen.