Rutte: gewiste sms'jes niet meer te achterhalen via provider

De sms'jes die premier Rutte de afgelopen jaren van zijn telefoon heeft verwijderd, zijn niet meer te achterhalen via de telefonieprovider. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin schrijft hij ook dat de mediaberichten dat zijn oude telefoon slechts twintig sms'jes kon opslaan, niet kloppen.

De Volkskrant meldde gisteren dat Rutte jarenlang eigenhandig sms'jes verwijderde op zijn oude Nokia-telefoon. Naar eigen inzicht stuurde hij berichten die hij relevant achtte door naar ambtenaren, ter archivering. Hijzelf zegt dat hij "nooit bewust" belangrijke zaken heeft achtergehouden of dat hij berichten heeft gewist om te voorkomen dat ze in de openbaarheid zouden komen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Vanuit de Kamer is verontwaardigd gereageerd op de werkwijze van de premier. Op initiatief van GroenLinks-leider Klaver is er vanochtend een debat over de kwestie. Ook andere oppositieleden zijn niet overtuigd van de goede bedoelingen die Rutte zei te hebben. De regeringspartijen steunen de aanvraag voor het debat ook.

'Telefoon werd trager'

Klaver vond dat "alles op alles" moest worden gezet om de verwijderde berichten van Rutte via de telefonieaanbieder weer boven water te halen. In zijn Kamerbrief schrijft Rutte nu dat zijn provider heeft laten weten dat de sms-berichten niet achterhaald kunnen worden. "Deze berichten worden niet opgeslagen. De provider bewaart ten behoeve van 'billing' gedurende een periode van een aantal maanden enkel zogenoemde metadata."

Verder is dus te lezen dat Ruttes telefoon meer dan twintig sms'jes kon opslaan. "Maar mijn oude Nokia-telefoon werkte trager naarmate er meer berichten in werden opgeslagen", schrijft hij.

De premier somt ook nog eens op wat hij deed met relevante sms'jes. "Ik stuur sms-berichten die van belang zijn voor de bestuurlijke besluitvorming door of in cc naar de meest betrokken medewerker. De medewerker bewaart vervolgens de sms. Lange berichten, die ik niet kon doorsturen, las ik voor, parafraseerde ik of gaf ik op hoofdlijnen door aan medewerkers", waarmee hij naar zijn overtuiging handelde volgens de richtlijnen.

Rutte zei gisteren ook al dat hij vindt dat hij zich heeft gehouden aan de regels: