Van Bronckhorst baalt: 'Maar Rangers zal klaar zijn voor volgende finale'

De teleurstelling was groot bij Giovanni van Bronckhorst na afloop van de verloren Europa League-finale met Rangers tegen Eintracht Frankfurt. "Een Europese finale verliezen doet pijn", reageerde de trainer van de Schotten na de penaltyserie.

"Het was een gelijkwaardige wedstrijd en we hebben de kansen gehad, maar het was niet genoeg. We hebben er alles aan gedaan om te winnen. Ik kan niet klagen over mijn spelersgroep. Zij hebben alles gegeven", aldus Van Bronckhorst, die ook nog even refereerde aan de verloren WK-finale met Oranje in 2010. "Ik weet hoeveel pijn dit doet."

Zaterdag FA Cup-finale

Vele tijd om te rouwen heeft Rangers niet. Zaterdag wacht alweer de volgende finale. Hearts is dan de tegenstander in de FA Cup-finale. Van Bronckhorst: "Het zal moeilijk zijn om ze daarvoor klaar te stomen. We liggen emotioneel in puin en zijn emotioneel verslagen. Dit was de belangrijkste wedstrijd van het seizoen."

"Het gaat zaterdag niet makkelijk worden. Maar we zullen klaar zijn om de volgende finale te spelen en het seizoen met een prijs af te sluiten", is Van Bronckhorst strijdvaardig.