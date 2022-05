Frankfurt wint Europa League ten koste van het Rangers van Van Bronckhorst

Eintracht Frankfurt heeft z'n tweede Europese hoofdprijs uit de clubhistorie te pakken. In het bloedhete Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla was de Duitse middenmoter, die in 1980 de UEFA Cup veroverde, in de finale van de Europa League Rangers FC, de ploeg van manager Giovanni van Bronckhorst, na strafschoppen de baas. Na negentig minuten was de stand 1-1, waarna de verlenging geen treffers meer opleverde. De eindzege in het tweede Europese clubtoernooi levert Eintracht niet alleen een beker op, maar ook een ticket voor de Champions League van volgend seizoen. In het wit Zoals de Nederlandse Rangers-coach al had aangekondigd, liet het in het wit gehulde Eintracht Frankfurt - het tenue waarin in de kwartfinales verrassend het favoriete FC Barcelona werd verslagen - het initiatief aan de Schotse formatie, in de hoop in de counter te kunnen toeslaan. Zoals in de elfde minuut toen Daichi Kamada zich langs twee verdedigers wurmde, maar stuitte op doelman Allan McGregor, die ook de rebound van Djibril Sow pakte. Een nog grotere kans was er voor Ansgar Knauff die met zijn linker McGregor dwong gestrekt naar de hoek te gaan.

Daichi Kamada wurmt zich langs twee Rangers-verdedigers - Reuters

Kort voordat de spelers in het bloedhete Zuid-Spanje een eerste drinkpauze werd gegund, zorgde Joe Aribo voor het eerste wapenfeit van Schotse zijde. Zijn uithaal zeilde rakelings langs de voor hem verkeerde kant van de paal. Hetzelfde lot was de schuiver van Eintracht-middenvelder Filip Kostic beschoren na een sprint van 'box-to-box'. Rangers, dat op weg naar de finale al twee Duitse topclubs geëlimineerd had (Borussia Dortmund en RB Leipzig), kreeg langzaam maar zeker meer vat op de eigen nervositeit en het spel van de nummer elf van de Bundesliga. Kansen leverde dat echter niet op. Vrije doortocht Na rust zorgde Eintracht weer voor het eerste gevaar. Lucas Tuta en Jesper Lindström zagen hun schot net naast gaan. Persoonlijke fouten braken de Duitse ploeg echter op.

Joe Aribo heeft Rangers naar 1-0 geschoten - Reuters

Na een missertje van Knauff ontbrak het Ryan Kent nog aan de nodige rust om te profiteren, maar toen na een klein uur Sow bij een Schotse bal in de diepte naar achteren kopte en Tuta uitgleed, kreeg Aribo vanuit het niets een vrije doortocht. De Nigeriaan rondde koel af en zette Rangers op een 1-0 voorsprong. Doortastender Maar ook de Schotse defensie begon te klungelen. Na een uitglijer tilde Kamada de bal nog over het vijandelijke doel, maar even later was het wel prijs voor Rafael Borré. De Colombiaan reageerde bij een voorzet van voormalig FC Groninger-speler Kostic doortastender dan de Rangers-verdedigers Connor Goldson en Calvin Bassey in zijn nabijheid: 1-1.

Rafael Borré heeft Eintracht naast Rangers gebracht - Reuters