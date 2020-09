Onderzoek naar regels prostitutie in andere landen na burgerinitiatief

Het kabinet laat een vergelijkend onderzoek doen naar de manier waarop andere landen met prostitutie omgaan. Staatssecretaris Broekers-Knol wil in kaart brengen welke verschillende systemen landen hebben om prostitutie te regelen. De regels lopen per land erg uiteen en variëren van verboden tot totale legalisering.

Broekers deed haar toezegging in een debat in de Tweede Kamer. Aanleiding voor het debat was het burgerinitiatief "Ik ben onbetaalbaar" van de jongerenbeweging Exxpose. Die vindt dat er een verbod moet komen op betaalde seks. Exxpose pleit voor het 'Zweedse model'. Daarin is het kopen van seks strafbaar, net als het verdienen van geld aan seks. De prostituees zelf worden niet gestraft.

Een vorm van geweld

Voorzitter Natasja Bos van Exxpose zei in de Kamer dat ze niet langer wil zwijgen over "de rauwe kant van prostitutie". Volgens haar is de kern van het probleem dat prostitutie een vorm van geweld is. Ze voegde eraan toe dat het vaak gaat om mannen met macht en geld tegenover vrouwen uit minderheidsgroepen. "Het is tijd dat we sekskopers verantwoordelijk maken voor de gevolgen van het kopen van seks." Bos zei verder dat voor een enkeling de prostitutie een vrijwillige keuze is, maar dat het gaat om de grote groep die wordt uitgebuit.

In de Kamer omarmden alleen de regeringspartijen CDA en ChristenUnie en oppositiepartij SGP het burgerinitiatief volmondig. Ook zij vinden dat het gaan werken als prostituee maar zelden een eigen keuze is.

Andere partijen zien niets in een verbod op betaalde seks of zetten er vraagtekens bij. Onder meer VVD, D66, SP en GroenLinks vinden dat prostitutie een legale sector moet zijn, waar mensen zelf voor moeten kunnen kiezen. Vrijwel iedereen benadrukte wel dat er grote misstanden zijn en dat die moeten worden bestreden: zo zijn veel prostituees het slachtoffer van mensenhandel.