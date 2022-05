Complotdenkers moeten ruim twee ton betalen aan gemeente Bodegraven

Drie complotdenkers zijn door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot het betalen van 215.000 euro aan de gemeente Bodegraven. De drie verspreidden complotverhalen over een satanisch pedofielennetwerk en rituele kindermoorden in de gemeente. Als gevolg hiervan bezochten complotdenkers de begraafplaats van de gemeente en werden bloemen gelegd op de graven van mensen die op jonge leeftijd zijn gestorven.

De gemeente zag zich hierdoor genoodzaakt een noodverordening in te stellen om complotdenkers te weren van de begraafplaats. Ook kreeg de begraafplaats permanente beveiliging en moesten posters en graffiti in het dorp verwijderd worden. Daarnaast moest de gemeente meer mensen inzetten die de telefoon beantwoordden en zich verder bezighielden met deze zaak. Onder meer door deze gemaakte kosten spande de gemeente een rechtszaak aan tegen de drie.

Het gaat om Wouter R,, Joost K. en Micha K., die alle drie vastzitten. Zij waren alle drie niet aanwezig op de zitting. Behalve voor de schadevergoeding draaien zij ook op voor de juridische kosten. Die zijn ruim 8500 euro. Van de drie is publicist K. de bekendste. Hij werd vorig jaar in Noord-Ierland opgepakt, onder meer voor bedreiging van Jaap van Dissel van het RIVM.

'Unicum'

Advocaat Cees van de Sanden, die de gemeente bijstond, noemt het een "unicum" dat mensen veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding voor onrechtmatige uitspraken die online zijn gedaan en die tot schade hebben geleid. "Hier gaat ook een preventieve werking van uit", zegt Van de Sanden tegen de NOS. "Mensen die op een zolderkamertje uitspraken doen online moeten zich wel realiseren dat ze op enig moment de rekening gepresenteerd kunnen krijgen."

Volgens hem kunnen door dit vonnis ook andere gemeenten in de toekomst kosten gaan verhalen op mensen die online onrechtmatige uitspraken doen die leiden tot bijvoorbeeld beschadigingen. "Het kan niet zo zijn dat als mensen de samenleving tegen een gemeente opzetten dat het bonnetje voor de schade dan bij ons als samenleving komt te liggen."

Het vonnis werd al op 4 mei uitgesproken, maar is vandaag pas gepubliceerd. De verdachten kunnen nog tegen de uitspraak in beroep gaan. Het is nog niet bekend of ze dat ook gaan doen.