Degradatie Heracles nabij ondanks trainerswissel: nederlaag bij Excelsior

Zaterdag is de return in Almelo, waarna de winnaar van het tweeluik doorgaat naar de finale. ADO Den Haag won dinsdag de eerste wedstrijd in de andere halve finale met 2-1 van FC Eindhoven.

Heracles Almelo is de play-offs om één plaats in de eredivisie begonnen met een pijnlijke 3-0 nederlaag bij Excelsior. En daarmee kwam de nummer zestien van de eredivisie, waar maandag de ontslagen hoofdtrainer Frank Wormuth vervangen werd door assistent René Kolmschot, nog goed weg.

Excelsior, dat als zesde is geëindigd in de Keuken Kampioen Divisie, schoot uit de startblokken en creëerde de ene na de andere kans. Na een licht duwtje in de rug van Sven Sonnenberg kon Reuven Niemeijer in de vijfde minuut alleen richting het Almelose doel gaan, maar hij liet zich te ver naar de zijkant sturen door doelman Koen Bucker, die een minuut later knap redde toen Thijs Dallinga na een fraaie Rotterdamse aanval van dichtbij inschoot.

Nadat opnieuw Dallinga, de 21-jarige topscorer van de eerste divisie met 32 doelpunten, en Marouan Azarkan hadden verzuimd de score te openen, slaagde de laatste daar in de twintigste minuut wel in. Niemeijer legde in het strafschopgebied de bal terug op Azarkan, die met een harde knal Bucker passeerde.

Brancard

Tot een volgend wapenfeit kwam de doelpuntenmaker niet. Na een forse overtreding van Lucas Schoofs, die er met een gele kaart genadig af kwam, verliet Azarkan per brancard het kunstgrasveld in Kralingen. Excelsior, dat even daardoor via een kopbal van Dallinga de marge nog had kunnen verdubbelen, leek even aangeslagen. De voet ging in ieder geval van het gaspedaal.