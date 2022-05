Kabinet gaat minimumloon al vanaf volgend jaar verhogen

Voor de eerste van de drie stappen zal het minimumloon gekoppeld blijven aan de AOW, melden bronnen. Of dat voor de twee stappen daarna ook geldt, is nog onduidelijk.

De vier partijen hebben dit afgesproken in het kader van de gesprekken over de Voorjaarsnota. De verwachting is dat het plan komende vrijdag wordt goedgekeurd door de ministerraad.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie hadden een verhoging van 7,5 procent afgesproken in twee stappen in 2024 en 2025. Om de koopkracht van de minima sneller te verbeteren, worden dat nu drie stappen vanaf 2023. De stijging blijft wel 7,5 procent.

Op dit moment is het minimumloon voor een fulltime-werknemer 1725 euro bruto per maand voor 21 jaar en ouder. Volgens het CBS waren er in 2020 zo'n 440.000 banen waarmee het minimumloon werd verdiend. Van de jongeren tot 25 jaar verdiende 15 procent het minimumloon, bij de werknemers van 25 jaar en ouder was dat aandeel 3 procent.

Deze en vorige week spraken premier Rutte en minister van Financiën Kaag met oppositiepartijen over de Voorjaarsnota en over de begroting van volgend jaar. In die gesprekken ging het onder meer over de koopkracht, die door de hoge inflatie onder druk staat.

PvdA en GroenLinks hadden gevraagd om een forse verhoging van het minimumloon, meer dan waar het kabinet nu mee komt. Het is daarom de vraag of dit genoeg is voor de linkse oppositie. De twee partijen kunnen in de Eerste Kamer nodig zijn om de begroting erdoor te krijgen. In de senaat heeft de coalitie namelijk geen meerderheid.