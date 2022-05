'Nederland onderschrijft ambities van Europees energieplan'

Nederland onderschrijft de Europese ambities om de afhankelijkheid van Russische energie snel af te bouwen, zegt klimaatminister Jetten. "Nederland wil zelf voor het einde van het jaar onafhankelijk zijn van Russische energie, door in te zetten op energiebesparing, duurzame energie en import van energie uit andere landen."

De Europese Unie presenteerde vanochtend een plan om de import van olie en gas uit Rusland snel te kunnen staken. Komend jaar al moet de import met twee derde worden teruggebracht en per 2027 moeten de EU-landen helemaal zijn gestopt met Russisch gas. Het plan van de Europese Commissie kost 300 miljard euro.

In het Europese plan is de doelstelling dat in 2030 45 procent van de energie uit duurzame bronnen moet komen. In Nederland is de doelstelling nu nog 27 procent. Over hoe Nederland dat gat denkt te gaan dichten kan de minister op dit moment nog niets zeggen. Al zal windenergie volgens een woordvoerder een belangrijke rol gaan spelen. Daarover wordt binnenkort naar verwachting meer duidelijk.

Extra CO2-rechten geen goed idee

Volgens Jetten kan Nederland zich op hoofdlijnen in veel van de voorstellen van de Europese Commissie vinden, maar het uitgeven van extra CO2-rechten om geld op te halen vindt Nederland geen goed idee. Dat leidt volgens Jetten tot meer CO2-uitstoot en het zit volgens hem een goed werkend CO2-emissiehandelsysteem in de weg.

Nederlandse Europarlementariërs reageren wisselend. De meesten zijn blij dat er versneld wordt overgestapt naar duurzame energie. Ook zijn ze blij dat de Europese Commissie een nieuwe richtlijn gaat opstellen die ervoor moet zorgen dat de aanvraag voor vergunningen voor duurzame energie-initiatieven veel sneller gaat.

VVD-Europarlementariër Jan Huitema is vooral te spreken over de nieuwe bron van inkomsten die boeren kunnen krijgen door de productie van biomethaan. "De Nederlandse landbouwsector is in staat grote hoeveelheden biomethaan te produceren. Wat mij betreft is dit een win-winsituatie. Het geeft boeren een nieuw verdienmodel en het maakt ons minder afhankelijk van Russisch gas."

Opslag van duurzame energie

Toch zijn er ook punten van kritiek. Zo vindt PvdA-Europarlementariër Mohamed Chahim het een gemiste kans dat er in het plan helemaal niet gesproken wordt over de opslag van duurzame energie. Het is volgens hem essentieel om in de toekomst optimaal gebruik te maken van wind- en zonne-energie. "Hier is nog werk aan de winkel", aldus Chahim.

Bas Eickhout van GroenLinks vindt het jammer dat er geen voorstellen worden gedaan over hoe de energieprijs verlaagd kan worden voor met name de lagere inkomens. "Er moet echt beter gekeken worden hoe mensen die het echt nodig hebben dat geld krijgen. Dat kan onder andere met een belasting op de grote meevallers bij energiebedrijven", aldus Eickhout.