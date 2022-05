Opnieuw te weinig bedden in Ter Apel, bus onderweg om mensen op te halen

In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn voor vannacht opnieuw te weinig slaapplekken. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers meldde aan het begin van de avond dat er voor ongeveer 100 mensen geen plek was. Dat aantal zou nog op kunnen lopen, als zich in de loop van de avond nog meer mensen meldden.

Voor een groep van 50 mensen was geregeld dat ze met bussen naar Beuningen in Gelderland werden gebracht. Voor de rest van de groep was in principe ook opvang elders. Er was voor vijftig mensen plek in Roosendaal, maar het probleem was dat er geen bus was om de mensen daarnaartoe te brengen.

Dat had onder meer te maken met problemen op het spoor, waarvoor vandaag veel bussen zijn ingezet. Ook speelt mee dat er in deze tijd van het jaar veel schoolreisjes zijn. Een woordvoerder van het COA noemde het onvoorstelbaar dat er een tekort aan bussen is. "Als er wel een bus was, waren die mensen gewoon naar Roosendaal gebracht."

Daardoor dreigden minstens zo'n vijftig mensen de nacht op een stoel in de wachtruimte van het aanmeldcentrum te moeten doorbrengen. Dat vonden ze in Roosendaal "onacceptabel", waarna daar een bus werd gecharterd om de mensen in Ter Apel op te halen. De bus is onderweg en volgens een woordvoerder van de gemeente Roosendaal wordt dat nachtwerk. De afstand tussen de twee plaatsen is zo'n 275 kilometer.

Mondjesmaat

De situatie in Ter Apel is al tijden problematisch. Vorige week was de nood zo hoog dat asielzoekers de nacht dreigden te moeten doorbrengen op een grasveld bij het aanmeldcentrum. Er waren in de avond al dekens uitgedeeld, toen ze op het laatste moment naar binnen werden gehaald. Ook toen werden ze ondergebracht in een wachtruimte.

Staatssecretaris Van der Burg probeert al tijden gemeenten over te halen meer opvangplekken beschikbaar te stellen, maar dat gebeurt maar mondjesmaat. Vandaag werd wel bekend dat Delft, om Ter Apel te ontlasten, tijdelijk 200 asielzoekers gaat opvangen. Er komen woonunits te staan op het terrein van de TU Delft. De noodopvang is in principe voor vijf maanden en moet zo snel mogelijk opengaan.