Zweden en Finland willen officieel bij de NAVO, maar lid worden duurt nog even

Europese landen en landen in Noord-Amerika mogen toetreden, zo werd bij de oprichting afgesproken. Voor een formele aanvraag in behandeling wordt genomen, kan de NAVO aspirant-leden vragen een 'actieplan' te volgen. Daarbij geeft de NAVO advies en wordt getoetst of een land aan de verplichtingen van het bondgenootschap voldoet. Bosnië en Herzegovina zit momenteel in die fase, die normaal gesproken jaren duurt.

Dat NAVO-chef Stoltenberg de landen er graag bij wil hebben, is geen geheim. Dat geldt ook voor zo goed als alle Europese landen. De Italiaanse premier Draghi zei vandaag dat als het aan zijn land ligt, de lidmaatschapsprocedure wordt versneld. Wat houdt die procedure eigenlijk in?

Uiteindelijk zal Turkije toch iets moeten krijgen. Het land speelt een belangrijke rol in de Oekraïne-crisis, als potentiële bemiddelaar, maar ook simpelweg omdat het een van de grootste NAVO-lidstaten is en het zeer strategisch aan de Zwarte Zee ligt. De NAVO kan niet zonder Turkije. En dat weet Erdogan."

De kans is klein dat Zweden en Finland zullen overgaan tot het uitleveren van mensen. Maar op het gebied van wapenembargo's tegen Turkije is er wellicht wat te winnen en zijn concessies mogelijk.

"De Turkse president Erdogan wil vooral een punt maken als het gaat om Turkije's strijd tegen de Koerdische terreurorganisatie PKK. Turkije wil dat Zweden en Finland mensen uitleveren die volgens Turkije terroristen zijn. Maar zij kregen in die landen juist asiel omdat ze bescherming zochten vanwege repressie in Turkije. Turkije zegt dat in Finland zes, en in Zweden elf PKK-leden zitten.

"In geen van de andere lidstaten worden problemen verwacht, hoogstens in Hongarije, omdat het de banden met Moskou goed wil houden", zegt Zandee. Bronnen in Brussel meldden dat Turkije ook vandaag bij een NAVO-bijeenkomst in Brussel volhardde in zijn verzet tegen de toetreding. Hongarije zou geen bezwaar hebben gemaakt.

1300 kilometer lange grens

Zijn alle lidstaten akkoord, dan zal de NAVO zijn verdedigingsplannen moeten bijwerken, stelt Zandee. Waar de grenzen van het NAVO-grondgebied nu nog ophouden bij de Baltische landen, wordt bij een lidmaatschap van Zweden en Finland de Oostzee NAVO-binnengebied. Ook de 1300 kilometer lange grens met Rusland zal in potentie verdedigd moeten worden.

Ook zal worden gesproken over de stationering van NAVO-troepen in Finland en Zweden. Zandee: "Poetin heeft gezegd dat hij Finland en Zweden niet als vijandelijke staten ziet. Hij zal ze dan ook niet snel binnenvallen. Tegelijkertijd zegt hij dat als er buitenlandse NAVO-troepen naartoe gaan, er een groot probleem is."

Volgens Zandee is het de vraag of de landen behoefte zullen hebben aan troepen van andere leden. "Ze hebben een stevige krijgsmacht en zouden ervoor kunnen kiezen Rusland niet verder te provoceren. Voor Finland en Zweden is het afschrikkingspotentieel vooral belangrijk, het idee dat Rusland hen niet zomaar zal aanvallen."