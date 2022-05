Griekspoor overleeft slordige tweede set en haalt kwartfinales in Genève

Niklas had eerder deze week in zijn geboortestad op weg naar z'n eerste zege op de ATP-tour zes matchpoints overleefd. De Genèver speelt doorgaans challengers, het niveau dat Griekspoor inmiddels ontstegen is. Maar dat was lang niet altijd zichtbaar in de anderhalf uur durende partij.

Slordig

Na een vlotte eerste set, waarin Griekspoor zijn Zwitserse opponent twee keer brak, was het in de tweede plots andere koek. De aanvankelijk moedeloos ogende Nikles profiteerde van een dubbele fout van Griekspoor en pakte de servicegame van Haarlemmer. Die brak onmiddellijk terug, maar leverde aansluitend weer een slordige opslagbeurt af.

De 25-jarige Nikles putte moed uit de onverwachte gang van zaken en ging steeds beter spelen. Op 5-3 in zijn voordeel liet hij op de service van de even oude Griekspoor echter vier setpunten onbenut, waarna de nummer 317 van de wereld verzuimde de set uit te serveren.

Dat kwam Niklas duur te staan. Griekspoor serveerde zich naar 6-5 en kwam daarna met wat geluk op 40-0 om op het tweede matchpoint toe te slaan.