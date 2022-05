Dainese verrast favorieten in elfde Giro-rit, nieuw kurkincident blijft daarna uit

Juan Pedro López behield de roze trui. Uitgerekend in de enige volledig vlakke Giro-etappe klom Richard Carapaz twee plekjes in het algemeen klassement: de Ecuadoraan won een tussensprint en staat nu tweede, op 12 seconden van López.

De Italiaan van DSM was in de massasprint alle grote namen de baas. Dainese kwam vanaf de zesde plaats uit het niets naar voren en bleef met een machtige versnelling Fernando Gaviria en Simone Consonni voor.

Al snel na de start gingen woensdag twee Italianen op avontuur: Filippo Tagliani (al voor de vierde keer in deze Giro) en Luca Rastelli. Ze wisten een voorsprong van ruim vijf minuten te bemachtigen en alles wees erop dat het duo het grootste deel van de etappe op kop zou blijven rijden.

Maar het peloton besloot anders. De sprintersploegen voerden het tempo halverwege de etappe op en een kleine 90 kilometer voor de finish werden Tagliani en Rastelli ingerekend.

De rit begon vervolgens weer opnieuw. Even was er enig waaiergevaar, maar dat waaide over. Met nog 50 kilometer te gaan reed de Belg Dries De Bondt in zijn eentje weg.

De Bondt redt het ook niet

De ploeggenoot van Van der Poel bij Alpecin-Fenix wist een gat van bijna twee minuten te slaan, maar onder aanvoering van de ploegen van sprinters Arnaud Démare (Groupama-FDJ) en Mark Cavendish (QuickStep) leek ook het avontuur van De Bondt geen lang leven beschoren.

De voormalige kampioen van België hield het toch nog aardig lang vol, maar een kilometer voor het einde, in de straten van Reggio Emilia, was het gedaan met de pret en volgde de verwachte massasprint.