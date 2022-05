Vertrekkend KLM-topman Elbers wordt baas van Indiase vliegmaatschappij IndiGo

"We zijn verheugd om de aanstelling aan te kondigen van de heer Pieter Elbers als bestuursvoorzitter van het bedrijf", aldus IndiGo in een persverklaring. "Gegeven de diepgaande kennis van de luchtvaartwereld van de heer Elbers, zijn legendarische leiderschap gekoppeld aan zijn energie en passie hebben we het volste vertrouwen dat onder zijn leiding IndiGo een doorslaggevende rol kan spelen in de groeiambities."

Vertrekkend KLM-topman Pieter Elbers gaat per 1 oktober aan de slag als nieuwe bestuursvoorzitter van de Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo. Elbers (52 jaar) treedt af per 1 juli bij KLM en volgt IndiGo-topman Ronojoy Dutta (71 jaar) op, omdat deze met pensioen gaat.

IndiGo is de grootste luchtvaartmaatschappij op de binnenlandse markt van India, met een marktaandeel van meer 50 procent. Het is, anders dan KLM, een lagekostenmaatschappij. IndiGo beschikt over bijna 280 vliegtuigen voor zowel binnenlandse als internationale vluchten. Dagelijks wordt er 1500 vluchten uitgevoerd.

Uitgerekend vorige week sloot KLM nog een overeenkomst met IndiGo over de uitwisseling van vluchten en passagiers in India. Volgens een woordvoerder van KLM staat de benoeming van Elbers los van deze deal met IndiGo. "De samenwerking was al al in 2020 beklonken, maar door covid werd de aankondiging en dus de start uitgesteld."

Elbers kwam in 1992 bij de KLM en werd in 2014 president-directeur van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Begin dit jaar werd bekend dat hij vertrekt en geen nieuwe termijn krijgt.

De opvolger van Elbers bij KLM is Marjan Rintel, de huidige president-directeur van de NS. Zij werkte vroeger ook al bij KLM.