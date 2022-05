Rus boekt eindelijk weer aansprekend resultaat op WTA-niveau

Arantxa Rus is voor de eerste keer in 2022 tot de kwartfinales van een WTA-toernooi doorgedrongen. De 31-jarige routinier uit Delft won in Rabat met 6-4, 6-2 van de Hongaarse Dalma Gálfi.

Het is voor Rus een zeer gewenst resultaat. De tennisster boekt in deze periode weinig overwinningen op het hoogste niveau, terwijl ze op het tweede niveau vaak wel ver weet te komen. Ter illustratie: Rus won vorig jaar oktober op Tenerife voor het laatst twee partijen op achter elkaar op WTA-niveau.

Negende kwartfinale

De mondiale nummer 76 bereikte met haar zege op Gálfi voor de negende keer in haar loopbaan de kwartfinales van een WTA-toernooi. Alleen in Monterrey in 2020 wist ze ook de halve finales te halen. Dat bleek toen het eindstation.

In de kwartfinales van het graveltoernooi stuit Rus op de Spaanse Garbiñe Muguruza (1) of de Italiaanse Martina Trevisian.

Rus is een van de drie Nederlandse tennissers die al zeker zijn van deelname aan Roland Garros, dat komende zondag begint. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn ook al zeker van het hoofdtoernooi.