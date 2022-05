Geen topclub durfde het aan met Giakoumakis, die bijna onopgemerkt blijft scoren

Met Georgios Giakoumakis als topscorer is Celtic kampioen van Schotland geworden. De Griekse spits die vorig seizoen huishield in de eredivisie, heeft nu zelfs een nog veel hoger rendement dan in zijn memorabele seizoen bij VVV-Venlo. Alle grote clubs in Nederland zochten een spits, maar niemand durfde het aan met Giakoumakis. VVV dacht goud in handen te hebben, maar raakte de aanvaller aan de straatstenen niet kwijt. "Met kunst- en vliegwerk hebben we uiteindelijk op de slotdag van de transfermarkt zijn transfer naar Celtic rond gekregen", herinnert technisch directeur Stan Valckx van de Venlonaren zich de afloop van de soap nog goed. "Het zal ook de ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest zijn." VVV degradeerde, ondanks de 26 competitiegoals van Giakoumakis. Valckx werd gepolst door topclubs en dacht zeker vijf miljoen euro te kunnen krijgen. "Maar corona speelt dan ook mee, hè. Veel clubs hadden het geld ineens niet meer."

Georgios Giakoumakis namens Griekenland in actie tegen Honduras - ANP

En er waren twijfels, gevoed door zijn leeftijd: 27. Was topscorer Giakoumakis echt zo'n buitenkansje of toch gewoon een eendagsvlieg? Zoals zijn voorgangers Björn Vleminckx, Vincent Janssen en Alfred Finnbogason gebukt gingen onder de hoge verwachtingen. John van 't Schip was bondscoach van Griekenland toen hij Giakoumakis bij zijn debuut voor de nationale ploeg meteen zag scoren. Hij kent geen twijfel. "Voor elke Nederlandse topclub zou hij een uitstekende spits zijn voor erbij." "Hij is levensgevaarlijk in het strafschopgebied, reageert heel snel op spelsituaties. Hij gokt ook heel vaak waar de bal gaat komen. En goed ook, hij voelt dat heel knap aan. En dan ben je heel moeilijk te verdedigen, zeker als je ook zo'n goede afmaker bent." Laatbloeier Maar dus wel een aanvaller voor erbij, benadrukt Van 't Schip. Omdat er aan Giakoumakis als laatbloeier ook nog het nodige viel bij te schaven. "En ik ken zijn huidige coach goed. Die heeft daar wel werk van gemaakt." Ange Postecoglou leerde Giakoumakis meer in dienst van het elftal spelen. En in een aanvallender ingesteld team krikte hij ook zijn rendement nog op.

Giakoumakis: minder speelminuten en goals, maar wel een hoger rendement - NOS

Ronald de Boer had Giakoumakis in een van zijn analyses een fenomeen genoemd. Als ex-speler van Rangers hadden die woorden ook Schotland snel bereikt, toen Celtic hem contracteerde. Het duurde even voordat ze hem daar in actie konden zien, omdat de Griek met de nodige pijntjes en aanloopproblemen kampte. Daardoor ging praktisch het halve seizoen al aan hem voorbij. "Anders had hij er dit jaar ook zeker twintig gemaakt", denkt Valckx. Toch waren zijn dertien competitiegoals al voldoende voor de gedeelde topscorerstitel in Schotland. Een competitie die met Rangers de finalist in de Europa League levert. Eén keer raken Wat aan Giakoumakis opvalt, is niet alleen dat hij dit seizoen veel minder minuten nodig heeft om tot scoren te komen, maar ook dat hij als koelbloedige afronder vrijwel al zijn doelpunten maakt door de bal maar één keer te raken. Een kwaliteit waar hij volgens manager Postecoglou op was gescout. "Ik ken Ange goed", zegt Van 't Schip. "Die heeft wel in Giakoumakis geïnvesteerd. Hij moest de aanval ook leren leiden in defensief opzicht. En niet de ene keer wel en de andere keer niet. Dat was wel een ontwikkeling die hij bij een topclub nog moest maken."

Georgios Giakoumakis, 26 goals in een seizoen voor VVV-Venlo - Pro Shots

Bij VVV speelde Giakoumakis de laatste maanden ook met pijntjes. Hij moest koste wat kost spelen. Vanwege zijn belangrijke goals in de degradatiestrijd, die bovendien zijn transferwaarde verder zouden opkrikken. Valckx heeft al talloze keren verteld over de dag waarop hij de spits voor twee ton strikte. Hij kwam het stadion niet in, toen hij helemaal naar Polen was getrokken om hem in dienst van Górnik Zabrze te zien spelen. Vanuit een kroeg zag Valckx dat Giakoumakis met een hoofdwond uitviel. Water bij de wijn "Het bloed spoot eruit. Ik dacht dat ik hem nooit meer zou zien. Maar een paar uur later stond hij ineens monter voor me. Hij kende VVV, wist ook precies welke spelers er vertrokken. En dat zegt ook veel over hem als sportman." Giakoumakis was klaar voor het grote werk, maar met het naderen van de transferdeadline moest Valckx steeds meer water bij de wijn doen om hem te kunnen slijten. Zo blijkt de Willy van der Kuijlen-trofee een prijs met een prachtige naam, maar met een bedenkelijke reputatie. De topscorer van de eredivisie lijkt vaker te worden beoordeeld op zijn tekortkomingen, dan op zijn kwaliteiten.

Georgios Giakoumakis neemt als speler van VVV de Willy van der Kuijlen-trofee in ontvangst - ANP