Hoop voor Feyenoord-fans: Bijlow mee op trainingskamp voor finale Conference League

In totaal heeft trainer Arne Slot 25 spelers geselecteerd voor de trip naar Lagos, onder wie vijf keepers. Naast Bijlow en Marciano zijn ook Valentin Cojocaru, Tein Troost en Devin Remie mee.

Tyrell Malacia, Gernot Trauner en Reiss Nelson, die zondag tegen FC Twente ontbraken vanwege fysieke klachten, zijn eveneens meegereisd naar Portugal. Net als Orkun Kökçü, die tegen Twente met klachten werd gewisseld.

Feyenoord traint tot en met zaterdag in Lagos. De finale tegen AS Roma is op woensdag 25 mei in Tirana.