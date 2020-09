Bondscoach Lodeweges: 'Natuurlijk durf ik Wijndal en Schuurs in te zetten'

Interim-bondscoach Dwight Lodeweges schrikt er niet voor terug om Owen Wijndal en Perr Schuurs te laten debuteren in het duel met Polen op vrijdag. "Natuurlijk zou ik dat durven, anders had ik ze niet geselecteerd", zei Lodeweges op de persconferentie voor de Nations League-wedstrijd.

De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Polen - de eerste in negen maanden tijd - is vrijdag live te volgen op NPO 1, in de NOS-app en op NOS.nl. De voorbeschouwing begint om 20.20 uur, het duel om 20.45 uur. Ook op NPO Radio 1 is het duel live te volgen.