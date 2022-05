Tienkamper Braun zet punt achter zijn atletiekloopbaan

Meerkamper Pieter Braun heeft een punt achter zijn loopbaan gezet. De 29-jarige atleet liep begin mei bij een tienkamp in het Italiaanse Grosseto opnieuw een blessure op en vindt het nu mooi geweest.

"Ik heb hier maandenlang goed over nagedacht, dus maak je geen zorgen", schrijft Braun op Instagram. "Het is tijd om mijn lichaam te laten herstellen en te beginnen met de rest van mijn leven."

Braun werd in 2015 Europees kampioen voor atleten onder 23 jaar. Zijn beste prestatie kwam in 2019 toen hij bij de WK in Doha zevende werd op de tienkamp. Dat was z'n laatste volledige tienkamp, sindsdien werd Braun geteisterd door blessureleed.

Daardoor liep hij ook de Olympische Spelen in Tokio van vorig jaar mis. Hij voelde zich niet fit genoeg na een nieuwe reeks blessures.