Boksster Heijnen eindigt WK met brons en baalt van nederlaag: 'Is toch op tv'

Chelsey Heijnen is er bij de WK boksen in Istanbul niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Ze verloor in de halve finales van de klasse tot 63 kilogram met 5-0 van de Algerijnse Imane Khelif.

Daarmee eindigt het sterke WK-optreden van de debutante met een bronzen medaille, die beide verliezers van de halve finales in ontvangst mogen nemen.

Wedstrijd op tv

Ondanks haar bronzen plak was er na afloop nog geen glimlach te zien op het gezicht van Heijnen. "Dit is zeker balen. Het was een sterke tegenstander, maar ik kreeg geen grip op haar en had niet de snelheid vandaag om haar te verslaan."

"De wedstrijd was niet zozeer zwaar, maar er was veel meer druk. Het is toch op tv en er is meer aandacht voor. Voor mij is dit toch mijn eerste WK. Je groeit er wel in, maar vandaag besefte ik toch ineens waar ik mee bezig was. Daar moet je mee om leren gaan."