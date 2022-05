Boksster Heijnen besluit sterk WK met brons na ruime nederlaag in halve finales

Chelsey Heijnen is er bij de WK boksen in Istanbul niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Ze verloor in de halve finales van de klasse tot 63 kilogram met 5-0 van de Algerijnse Imane Khelif.

Daarmee eindigt het sterke WK-optreden van de debutante met een bronzen medaille, die beide verliezers van de halve finales in ontvangst mogen nemen.

De 23-jarige Heijnen maakte in de Turkse hoofdstad indruk. Haar goede prestaties leverden de enige Nederlandse deelnemer aan de WK bovendien de A-status van NOC*NSF op. Daarmee krijgt Heijnen meer financiële mogelijkheden in haar route naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Voor de Spelen van Parijs moet Heijnen wat 'aftrainen', zoals bondscoach Sayit Yanik het noemt. Haar gewichtsklasse is geen olympische klasse en dus mikt Heijnen op de categorie tot 60 kilogram.