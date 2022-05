Van Geel trekt zich degradatie Willem II aan: 'Dan loop je niet weg'

Geen haar op zijn hoofd die eraan denkt om Willem II te verlaten. Algemeen directeur Martin van Geel (61) maakt voor het eerst in zijn leven een degradatie mee, maar de enorme verbondenheid in Tilburg kan volgens hem ook snel weer tot iets moois leiden. "Ik ben hier begonnen als voetballer, ik ben hier geëindigd als voetballer. Ik ben hier begonnen als technisch directeur en ik kom terug als algemeen directeur", somt Van Geel op. "Dan heb je de verantwoordelijkheid te nemen voor deze fantastische club, waar ik een onderdeel van ben. Dan loop je niet weg." Van Geel was de afgelopen maanden zeven dagen in de week met de club bezig, in de hoop snel de juiste mensen te vinden voor de reddingsoperatie. Trainer Kevin Hofland hield de club echter niet in de eredivisie.

Quote We hopen zo snel mogelijk overeenstemming met Kevin Hofland te bereiken. Martin van Geel over de vacante trainerspositie

Maar meteen is er doorgeschakeld naar het volgende seizoen en de basis voor een snelle terugkeer op het hoogste niveau ligt er volgens Van Geel al. "Dat moet nu het streven zijn." Geen trainer, twaalf spelers Er staan echter nog wel wat vacatures open. Willem II heeft bijvoorbeeld nog geen trainer vastgelegd en een blik op de selectie leert Van Geel dat er een speler of twaalf overblijft voor het nieuwe seizoen in de eerste divisie. "Dat is een vraag die eigenlijk aan Teun Jacobs gesteld moet worden", verwijst Van Geel naar de nieuwe technisch directeur, als de trainerspositie ter sprake komt. Hofland heeft een aflopend contract, maar wil graag aanblijven als trainer van Willem II. "Maar hij zal natuurlijk ook willen weten hoeveel en wie we erbij kunnen halen."

"Het is een normaal gegeven dat we in eerste instantie met Kevin gaan zitten, want we zijn uitermate tevreden over de technische staf", vervolgt Van Geel. "Ik heb louter positieve geluiden over Kevin gehoord. We hopen zo snel als mogelijk met hem overeenstemming te bereiken." Sprookje krijgt grimmige wending Het leek allemaal zo goed te gaan met Willem II. Een bekerfinale, veel talent binnen de selectie, Europees voetbal en dit seizoen zelfs een tweede plek in de eredivisie onder Fred Grim. Tot opeens de klad erin kwam en Van Geel rigoureus ingreep. Technisch directeur Joris Mathijsen werd bedankt voor zijn bewezen diensten, net als trainer Grim. Van Geel besloot zich toch weer met het voetballende deel te gaan bemoeien, omdat er iemand aan het roer moest blijven staan. Hij voelde zich ook geroepen, als echte clubman.

"Er is heel veel werk op mij afgekomen", erkent hij de hectiek. "Maar er is nog wel een soort van optimisme." Doemscenario komt uit Hoewel degradatie het absolute doemscenario was voor de club, brachten de bijkomende emoties de mensen binnen en rond Willem II ook dichter bij elkaar. "Hoe die teleurstelling beleefd werd, heb ik nooit in mijn leven meegemaakt. Dat was een grote saamhorigheid", merkte Van Geel. In dat sentiment wil hij dan ook meteen doorpakken. De seizoenkaartenverkoop moet snel op gang komen, nu daar veel vraag naar is. "En we zijn met heel veel sponsoren in gesprek." Willem II degradeerde zondag ondanks een zege op FC Utrecht naar de eerste divisie:

