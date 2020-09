Scheuren in de tennisbubbel; kritiek op US Open zwelt aan

Er is op de US Open in New York onrust ontstaan over de veiligheid van de 'bubbel' die de tennissers tegen het coronavirus moet beschermen. Een van de twee spelershotels op Long Island blijkt niet exclusief te zijn voorbehouden aan de deelnemers.

"En dat was vooraf wel aan ons bekendgemaakt", zegt dubbelspecialist Wesley Koolhof. "Veel spelers zijn boos hoe hiermee wordt omgegaan. Als ik in het hotel ben, kom ik mijn kamer niet meer uit om geen risico op besmetting te lopen."

Koolhof neemt het zekere voor het onzekere, ook al slaapt hij zelf in het andere, wel veilige Marriott-hotel. Daar verblijven louter mensen die op de US Open aanwezig zijn. In het nabijgelegen Garden City-hotel blijkt echter niet alles in de haak.

Onverwachte gasten in lift en lobby

In het laatstgenoemde hotel overnachten ongeveer veertig spelers met hun entourage en zij hebben inmiddels hun beklag gedaan over het onveilige karakter van hun onderkomen. Zo zouden in het hotel ook gasten verblijven die niets met het tennis te maken hebben. De tennissers, die de toezegging hebben gekregen in een veilige 'bubbel' te zitten, kwamen in de lift, lobby of ontbijtzaal onverwachte personen tegen.

Ook het hotelpersoneel blijkt niet exclusief in dienst van de tennissers te staan. Minstens zo curieus is dat in het hotel bruiloften gevierd werden, waarbij de gasten vrij in en uit liepen. Ook melden spelers dat het hotel via bookingsites nog gewoon kamers aanbiedt.

Vier bruiloften

"De USTA (de Amerikaanse tennisbond, red.) heeft nooit verteld dat dit hotel ook voor andere gasten beschikbaar zou zijn. Er zouden daar afgelopen weekend zelfs vier bruiloften zijn gehouden. En er zijn daar nu gewoon kamers te boeken", vertelt Koolhof.

De Franse tennisser Benoit Paire typeerde de New Yorkse tennisbubbel als een 'schijnveiligheid'. Hij werd zondag van deelname uitgesloten, nadat zijn coronatest een positieve uitslag had opgeleverd.

Paire, de nummer 23 van de wereld, weigerde daarna diverse interviewverzoeken, maar kwam wel met een verklaring op Instagram. "Het gaat goed met met me, op dit moment heb ik geen symptomen. Ik twijfel of ik moet vertellen wat er werkelijk gebeurt in deze fake bubbel."